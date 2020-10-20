"Сцуркисы – позор "Динамо": ультрас киевлян вывесили баннер на матче Лиги чемпионов – фото
Ультрас "Динамо" провели акцию против владельцев киевского клуба братьев Суркисов и главного тренера команды Мирчи Луческу.
Активные болельщики на матче "Динамо" – "Ювентус" вывесили баннеры с надписями "Сцуркисы – позор "Динамо" и "Луческу, go away". Об этом пишет Tribuna.com.
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Баннер на матче "Динамо" – "Ювентус" / Фото: Tribuna.com
Конфликт ультрас и Луческу: главное
- Ультрас "Динамо" протестуют против прихода Мирчи Луческу на тренерский мостик команды. Фанатов возмутило, что "Динамо" возглавил тренер, который 12 лет работал в "Шахтере" – принципиальном сопернике киевлян.
- После назначения Луческу WBC Ультрас Динамо обещали протесты. 28 июля ультрас собрались у клубного стадиона, где находился Луческу. Фанаты скандировали: "Суркисы – позор "Динамо".
- Фанаты даже завязали глаза памятнику Валерию Лобановскому возле стадиона "Динамо" в центре Киева.
- Вследствие давления фанатов Луческу подал в отставку, однако президент "Динамо" Игорь Суркис не принял ее.
- Под руководством Луческу "Динамо" не проиграло ни одного матча.