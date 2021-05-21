Удивительный старт Луческу в Динамо

Мирча Луческу летом 2020 года возглавил Динамо и выдал изумительное начало. В этом сезоне киевский клуб оформил требл – выиграл все три трофея в Украине – чемпионат, Кубок и Суперкубок.

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О таком старте в новом клубе может только мечтать большинство наставников. Румынский специалист не ожидал такого бешеного старта во главе команды: "Мне нужно было увидеть, может ли полученный мной опыт помочь возродить команду, дать некоторым футболистам стимул, который позволит им бороться за титул".

Сам Луческу признался, что после предложения от киевлян долго не думал. Сначала наставник думал, что будет работать в киевском клубе только в роли советника, а не главного тренера. После чего румын не стал выдвигать никаких условий и трансферов руководству Динамо. Румынский специалист тоже не ожидал такого успеха в дебютном сезоне на посту киевлян: "В клубе встретил группу игроков, которые хотели добиться успеха. Футболисты чувствовали себя униженными, ведь раньше они не могли завоевать чемпионский титул.

Я сказал, что мне нужен только тренажерный зал. На базе клуба есть комнаты для футболистов и холл, куда на первое собрание пришло всего 10 игроков. Но сейчас там необычная инфраструктура, хорошие автобусы для первой и второй команды,

– подытожил 75-летний тренер.