Дивовижний старт Луческу у Динамо

Мірча Луческу влітку 2020 року очолив Динамо та видав дивовижний початок. У цьому сезоні київський клуб оформив требл – виграв всі три трофеї в Україні – чемпіонат, Кубок та Суперкубок.

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Про такий старт у новому клубі можуть тільки мріями більшість наставників. Румунський спеціаліст не очікував такого шаленого старту на чолі команди: "Мені потрібно було побачити, чи може отриманий мною досвід допомогти відродити команду, дати деяким футболістам стимул, який дозволить їм боротися за титул".

Сам Луческу зізнався, що після пропозиції від киян довго не думав. Спершу наставник думав, що буде працювати у київському клубі лише у ролі радника, а не головного тренера. Після чого румун не став висувати жодних умов та трансферів керівництву Динамо.кий спеціаліст теж не очікував такого успіху у дебютному сезоні на посту киян: "У клубі зустрів групу гравців, які хотіли добитися успіху. Футболісти відчували себе приниженими, адже раніше вони не могли завоювати чемпіонський титул.