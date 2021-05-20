Радость от победы в турнирах Динамо решило разделить со своими болельщиками. Ведь это второй раз в своей истории Динамо оформило золотой требл.
Стоит внимания Когда украинские клубы стартуют в еврокубках
С 19 мая все три трофея выставили на всеобщее обозрение. И с ними можно сделать памятные фотографии.
Выставили кубки в офисе фан-клуба Динамо (Киев, ул. Грушевского, 3). Сфотографироваться с ними можно до 1 июня
- понедельник – пятница: с 10:00 до 18:00;
- суббота и воскресенье: с 11:00 до 17:00.
Согласно постановлению Кабинета Министров о правилах поведения во время карантина, болельщиков просят соблюдать следующие требования:
- вход в помещение фан-клуба Динамо – только в защитных масках или респираторах;
- одновременное пребывание в помещении не более двух посетителей.
Видео украинских трофеев, которые выставили на всеобщее обозрение