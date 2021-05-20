Радость от победы в турнирах Динамо решило разделить со своими болельщиками. Ведь это второй раз в своей истории Динамо оформило золотой требл.

Стоит внимания Когда украинские клубы стартуют в еврокубках

С 19 мая все три трофея выставили на всеобщее обозрение. И с ними можно сделать памятные фотографии.

Выставили кубки в офисе фан-клуба Динамо (Киев, ул. Грушевского, 3). Сфотографироваться с ними можно до 1 июня

понедельник – пятница: с 10:00 до 18:00; суббота и воскресенье: с 11:00 до 17:00.

Согласно постановлению Кабинета Министров о правилах поведения во время карантина, болельщиков просят соблюдать следующие требования:

вход в помещение фан-клуба Динамо – только в защитных масках или респираторах;

одновременное пребывание в помещении не более двух посетителей.

Видео украинских трофеев, которые выставили на всеобщее обозрение