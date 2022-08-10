Элегантно принял мяч: Луческу продемонстрировал технические умения в матче со Штурмом

09:09

Во вторник, 9 августа, состоялся второй поединок 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играют австрийский Штурм, принимал киевское Динамо. "Бело-синие" обошли соперников и вышли в плей-офф квалификации.