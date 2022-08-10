Цыганков – герой матча
Встреча на стадионе Грац-Либенау в Граце завершилась в дополнительное время со счетом 1:2. Первый поединок неделю назад украинцы выиграли (1:0).
К стати У Луческу все по плану: Динамо бьет Штурм и приближается к выходу в группу ЛЧ
У Луческу все по плану: Динамо бьет Штурм и приближается к выходу в группу ЛЧ – видео голов
Голы Овчаренко и Цыганкова принесли победу подопечным Мирчи Луческу.
Лучшим игроком матча по данным SofaScore стал вингер Динамо Виктор Цыганков, его старания оценили в 8,9 балла.
Цыганков забил гол и сделал ассист, нанес 6 ударов по воротам, из них 4 в плоскость, отдал 52 точные передачи (88%), сделал 4 ключевых паса, выиграл 7 из 18 единоборств, сделал 1 успешный обвод, 2 отбора и 1 перехват.
Также в тройку лучших вошли Николай Шапаренко (8,1) и Георгий Бущан (7,7).
Худшим в составе киевлян стал Владимир Шепелев с 5,9 баллами.
Кто ожидает Динамо в плей-офф квалификации ЛЧ
- В плей-офф "бело-синие" встретятся с Бенфикой, за которую играет украинец Роман Яремчук. Португальцы одолели Мидтьюлланд – 4:1 и 3:1.
- В прошлом сезоне команды играли в группе ЛЧ – 0:0 в Киеве и домашняя победа португальцев со счетом 2:0.
- Матчи пройдут 16/17 августа и 23/24 августа. Победитель будет играть в группе ЛЧ, проигравший – в группе ЛЕ.