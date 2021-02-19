Динамо в первом матче плей-офф Лиги Европы против Брюгге сыграло 1:1. Игру прокомментировал тренер Мирча Луческу.

Луческу остался крайне недоволен действиями голкипера команды Георгия Бущана в моменте с голом Брюгге.

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После финального свистка румынский специалист не стал уходить в подтрибунное помещение и дождался своих подопечных. Увидев вратаря, Мистер начал кричать на него, а потом задал короткий вопрос: "Как может быть такое?"

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Динамо – Брюгге: что известно о матче