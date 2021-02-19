Луческу наорал на Бущана после матча Лиги Европы: видео момента
Динамо в первом матче плей-офф Лиги Европы против Брюгге сыграло 1:1. Игру прокомментировал тренер Мирча Луческу.
Луческу остался крайне недоволен действиями голкипера команды Георгия Бущана в моменте с голом Брюгге.
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После финального свистка румынский специалист не стал уходить в подтрибунное помещение и дождался своих подопечных. Увидев вратаря, Мистер начал кричать на него, а потом задал короткий вопрос: "Как может быть такое?"
Это видео можно посмотреть по ссылке.
Динамо – Брюгге: что известно о матче
- В четверг, 18 февраля, Динамо сыграло первый матч 1/16 финала Лиги Европы. Киевляне на собственном поле принимали бельгийский Брюгге. Матч закончился вничью 1:1.
- Луческу убежден, что Георгий Бущан должен был выручить Динамо во время углового, когда бельгийцы отметились голом. "Вратарь должен был выйти и забрать этот мяч", – сказал тренер.
- Следует обратить внимание, что в момент гола нападающий Динамо Артем Беседин проиграл борьбу Брэндону Мехеле, который и отметился в воротах.
- Повторный матч между Брюгге и Динамо состоится на поле бельгийцев в четверг, 25 февраля. Динамо устроит любая победа и ничья со счетом, большим 0:0 или 1:1.
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