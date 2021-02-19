Луческу накричав на Бущана після матчу Ліги Європи: відео моменту
Динамо в першому матчі плей-офф Ліги Європи проти Брюгге зіграло 1:1. Гру прокоментував тренер Мірча Луческу.
Джерело:24 канал
Луческу залишився вкрай незадоволений діями голкіпера команди Георгія Бущана в моменті з голом Брюгге.
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Після фінального свистка румунський фахівець не став йти в підтрибунне приміщення і дочекався своїх підопічних. Побачивши воротаря, Містер почав кричати на нього, а потім поставив короткий питання: "Як може бути таке?"
Це відео можна переглянути за посиланням.
Динамо – Брюгге: що відомо про матч
- У четвер, 18 лютого, Динамо зіграло перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи. Кияни на власному полі приймали бельгійський Брюгге. Матч закінчився внічию 1:1.
- Луческу переконаний, що Георгій Бущан мав виручити Динамо під час кутового, коли бельгійці відзначилися голом. "Воротар повинен був вийти і забрати цей м'яч", – сказав тренер.
- Слід звернути увагу, що в момент голу нападник Динамо Артем Бесєдін програв боротьбу Брендону Мехеле, який і відзначився у воротах.
- Повторний матч між Брюгге та Динамо відбудеться на полі бельгійців у четвер, 25 лютого. Динамо влаштує будь-яка перемога та нічия з рахунком більшим за 0:0 чи 1:1.
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