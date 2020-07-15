Объединительный поединок в легком весе между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом может не состояться в указанные сроки. Боксеры до сих пор не подписали контракт на поединок.

Инсайдер Майк Коппинджер (The Athletic) заявил, что пока преждевременно говорить о том, что бой состоится 3 октября. Об этом сообщает vRINGe.

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Недавно WBC официально объявила, что бой между Ломаченко и Лопесом пройдет в сентябре 2020 года.

Промоутер Боб Арум (Top Rank) поспешил сообщить, что встреча боксеров состоится 3 октября в Лас-Вегасе (США).

Боксеры не заключили контракт

Коппинджер информирует, что боксеры не подписывали контракт даже на бой, который был запланирован на 30 мая в Нью-Йорке.

Наши источники говорят о том, что, несмотря на ранее объявленную дату боя между Ломаченко и Лопесом, ни один из бойцов до сих пор не получил контракт на поединок. Речь идет не только о дате 3 октября, но и о предварительно озвученной дате, то есть 30 мая,

– заявил инсайдер.

Впрочем, он подтвердил, что бой Ломаченко – Лопес должен состояться 3 октября и будет показан на платной платформе (PPV) телеканала ESPN.

Также, по его информации, переговоры должны начаться в ближайшее время. "Только так будет надежда на то, что бой действительно состоится 3 октября", – резюмировал Коппинджер.

В поединке между Ломаченко и Лопесом на кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Украинцу принадлежат титулы WBC, WBA и WBO, а Лопесу – титул IBF.