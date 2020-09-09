Американский боксер Теофимо Лопес продолжает подогревать интерес к поединку с Василием Ломаченко. Лопес обещает выжить Ломаченко из легкого веса.

Чемпион мира по версии IBF в легком весе Теофимо Лопес уверен, что после боя с ним обладатель титулов WBA, WBO и WBC Ломаченко сменит весовую категорию. Об этом сообщает fightnews.info.

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Лопес уверяет, что имеет все необходимое, чтобы победить Ломаченко и стать абсолютным чемпионом мира.

Я думаю, что у меня есть все необходимое, чтобы победить этого парня в бою подобного накала. Что может быть лучше, чем стать абсолютным чемпионом мира в 23 года?

– сказал Теофимо.

Мы вернем Ломаченко во второй полулегкий вес

Теофимо уверен, что его грамотный стиль побьет класс 32-летнего Василия Ломаченко.

"У меня грамотный стиль. Знаю, что Ломаченко называют "Hi-Tech", он делает все эти свои штучки, но я из тех ребят, которые втягивают тебя в бой", – заявил Лопес.

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По мнению американца, Ломаченко лучше боксировать в низших весовых категориях, куда он и планирует отправить украинца.

Я жду этого поединка. Я великий легкоатлет, а Ломаченко лучше себя чувствовал в полулегком и втором полулегком весе. Я уверен, что 17 октября мы вернем его во второй полулегкий вес,

- сказал Лопес в интервью ютуб-каналу ESPN.

Ломаченко – Лопес: главное о бое

Поединок между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом официально подтвержден. Бой состоится 17-го октября.

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Недавно боксеры подписали контракты на поединок. Встреча пройдет в MGM Grand в Лас-Вегасе (США).

На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.