Американський боксер Теофімо Лопес продовжує підігрівати інтерес до поєдинку з Василем Ломаченком. Лопес обіцяє вижити Ломаченка з легкої ваги.

Чемпіон світу за версією IBF в легкій вазі Теофімо Лопес впевнений, що після бою з ним володар титулів WBA, WBO і WBC Ломаченко змінить вагову категорію. Про це повідомляє fightnews.info.

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Лопес переконує, що має все необхідне, щоб перемогти Ломаченка й стати абсолютним чемпіоном світу.

Я думаю, що у мене є все необхідне, щоб перемогти цього хлопця в бою подібного напруження. Що може бути краще, ніж стати абсолютним чемпіоном світу у 23 роки?,

– сказав Теофімо.

Ми повернемо Ломаченка в другу напівлегку вагу

Теофімо впевнений, що його грамотний стиль поб'є клас 32-річного Василя Ломаченка.

"У мене грамотний стиль. Знаю, що Ломаченко називають "Hi-Tech", він робить всі ці свої штучки, але я з тих хлопців, які втягують тебе в бій", – заявив Лопес.

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На думку американця, Ломаченку краще боксувати у нижчих вагових категоріях, куди він і планує відправити українця.

Я чекаю цього поєдинку. Я великий легкоатлет, а Ломаченко краще себе почував у напівлегкій і другій напівлегкій вазі. Я впевнений, що 17 жовтня ми повернемо його в другу напівлегку вагу,

– сказав Лопес в інтерв'ю ютуб-каналу ESPN.

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Поєдинок між Василем Ломаченком і Теофімо Лопесом офіційно підтверджений. Бій відбудеться 17-го жовтня.

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Нещодавно боксери підписали контракти на поєдинок. Зустріч пройде у MGM Grand у Лас-Вегасі (США).

На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.