О месте подготовки украинца рассказал журналист The Athletic Лэнс Пагмаер в своем Twitter. К теме: Ломаченко дал мне 800 тысяч долларов из своего гонорара? Это ложь, – соперник украинца Лопес Места подготовки По его словам, уже через неделю Ломаченко начнет активно готовиться к предстоящему поединку против Теофимо Лопеса. Все время украинец проведет в своем специальном доме возле Лос-Анджелеса. I’m told @VasylLomachenko will report to train for @TeofimoLopez at Loma’s custom home north of LA by early next week and that while Lopez will start his base in New Jersey, he may ultimately head to the high altitude of Reno, Nev., as the Oct. 17 @espn showdown looms. — Lance Pugmire (@pugboxing) August 14, 2020 Его соперник будеттренироваться в Нью-Джерси. Ближе к поединку он может переехать на высокогорье в штат Невада. Ломаченко – Лопес: переговоры Соперники должны были встретиться еще 30 мая в США, но бой был перенесен из-за карантина. Якобы Лопеса не устроил гонорар, который ему былпредложен. Украинец согласился драться за 3,25 миллиона долларов, американцу предложили 1,2 миллиона долларов. Команда Лопеса заявила, если гонорар не вырастет, тогда они проведут бой с другим соперником. Пока переговоры велись, команда Ломаченко уже думала о другом сопернике, который мог бы заменить Лопеса. Стороны все же пришли к соглашению относительно поединка. Правда, встреча, которая планировалась на 3 октября, состоится 17 октября. В итоге, гонорар Теофимо составит около 2 миллионов долларов. При этом изначально планировалось 1,25 миллиона. Сообщается, что гонорарный фонд на двух боксеров составит 4,7 миллиона. Украинец заработает за эту встречу около 2,7 миллиона долларов.