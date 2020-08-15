О месте подготовки украинца рассказал журналист The Athletic Лэнс Пагмаер в своем Twitter.

К теме: Ломаченко дал мне 800 тысяч долларов из своего гонорара? Это ложь, – соперник украинца Лопес

Места подготовки

По его словам, уже через неделю Ломаченко начнет активно готовиться к предстоящему поединку против Теофимо Лопеса. Все время украинец проведет в своем специальном доме возле Лос-Анджелеса.

I’m told @VasylLomachenko will report to train for @TeofimoLopez at Loma’s custom home north of LA by early next week and that while Lopez will start his base in New Jersey, he may ultimately head to the high altitude of Reno, Nev., as the Oct. 17 @espn showdown looms. — Lance Pugmire (@pugboxing) August 14, 2020

Его соперник будет тренироваться в Нью-Джерси. Ближе к поединку он может переехать на высокогорье в штат Невада.

Ломаченко – Лопес: переговоры