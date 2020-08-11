Об этом он рассказал в комментарии для издания ESPN.

К теме: Пусть Ломаченко отдает часть гонорара: команда Лопеса сделала дерзкое заявление в сторону украинца

Заявление Арума

По словам Арума, они надеются, что смогут завершить переговоры на этой неделе с положительным результатом для всех сторон. Но они не настроены принимать те действия, которые делает сторона американца.

Арум хочет заключить соглашение по всем спортивным и профессиональным правилам. Организаторы не несут ответственность за то, что бой состоится без зрителей.

Я оптимистично настроен по поводу организации этой схватки, есть надежда, что поединок таки состоится 3 октября,

– заявил Арум.

Добавим, что сторона американца считает, что Ломаченко должен отдать часть гонорара Лопесу, если он хочет драться именно против Теофимо.

Бой под угрозой срыва