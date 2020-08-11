Ломаченко – Лопес: когда завершатся переговоры контракта насчет боя
Руководитель компании Top Rank Боб Арум рассказал, что уже до конца недели планируют завершить все подробности относительно боя между Лопесом и Ломаченко. Организаторы еще до сих пор не нашли договоренности со стороной американского боксера.
Об этом он рассказал в комментарии для издания ESPN.
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Заявление Арума
По словам Арума, они надеются, что смогут завершить переговоры на этой неделе с положительным результатом для всех сторон. Но они не настроены принимать те действия, которые делает сторона американца.
Арум хочет заключить соглашение по всем спортивным и профессиональным правилам. Организаторы не несут ответственность за то, что бой состоится без зрителей.
Я оптимистично настроен по поводу организации этой схватки, есть надежда, что поединок таки состоится 3 октября,
– заявил Арум.
Добавим, что сторона американца считает, что Ломаченко должен отдать часть гонорара Лопесу, если он хочет драться именно против Теофимо.
Бой под угрозой срыва
- Впервые соперники должны были встретиться 30 мая в США, но бой был перенесен из-за карантина.
- Недавно WBC сообщила, что поединок состоится в сентябре. Впрочем, менеджеры обоих боксеров заявили, что поединок запланирован на 3 октября.
- Вроде бы Лопеса не устроил гонорар, который ему был предложен. Украинец согласился драться за 3,25 миллиона долларов, американцу предложили 1,2 миллиона долларов.
- Команда Лопеса заявила, если гонорар не увеличат, тогда они проведут бой с другим соперником.
- Лопес же заявил, что переговоры по поединку еще продолжаются.