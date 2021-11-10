Лопес больше не видит среди топ-боксеров Ломаченко: это одна из причин отказа от реванша
Источник:ютуб-канал Top Rank Boxing
Победа над Василием Ломаченко подарила Теофимо Лопесу шанс называться абсолютным чемпионом мира в легком весе. Американец рассказал, почему не хочет давать реванш украинцу.
"Карьера Ломаченко пошла на спад"
24-летний американский боксер заявил? что его навыки вышли на новый уровень. Поэтому он не видит в своем будущем реванша с Василием Ломаченко, у которого карьера уже идет на спад.
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Теофімо Лопес уже не видит среди топовых боксеров украинца. Он заявил, что теперь пришло новое поколение, которое займет боксерские вершины.
Я вижу только такое будущее: проведу бой против Джорджа Камбососа, а потом побьюсь с другим парнем, который будет противостоять мне. Карьера Ломаченко пошла на спад, его уже нет. Это новая эра, новое поколение, мы все поднимаемся наверх. Всегда так происходит, потому что это жизненный цикл. Всегда все должно прогрессировать и меняться. Будут новые бойцы, после чего мне придется уйти,
– сказал американский боксер.
Его отец, который одновременно тренирует Теофимо, Лопес-старший добавил, что теперь появился новый боксер, назвав имя своего сына: "Только он обойдет меня в боксе, он продолжатель нашего рода".
Ломаченко – Лопес: что известно о противостоянии
- Поражение от Лопеса было очень болезненным для Ломаченко. Теофимо отобрал у Василия звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. После поединка стало известно, что украинец выходил на ринг с травмой плеча. Но команда американского боксера назвала такое заявление лишь оправданием.
- Ломаченко изо всех сил стучался в дверь Лопеса, чтобы провести реванш. Но Теофимо был категоричен – никакого второго боя с украинцем.
- Уже после этого поединка украинец успешно вернулся на ринг, нокаутировав японца Масайоши Накатани. Следующий поединок Ломаченко проведет 11 декабря, его соперником станет ганец Ричард Комми, который также имеет в своем пассиве поражение от Лопеса.
- Теофимо же 27 ноября встретится с Джорджом Камбососом.