Гвоздик: Ломаченко будет драться еще несколько лет

Гвоздик, повесивший перчатки на гвоздь летом 2020 года, считает, что Ломаченко стареет. Лопес, как утверждает украинец, находится на пике формы.

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Есть две стороны этой ситуации. С одной стороны, Теофимо на пике, а Ломаченко стареет. Я не думаю, что у Василия осталось много боев. Может, 2 или 4 боя. Он будет драться еще несколько лет,

– сказал Гвоздик.

Украинец отметил, что у Лопеса нет психологических проблем из-за того, что в 24 года он снискал славу.

По мнению Гвоздика, ответ, состоится ли реванш Ломаченко – Лопес, даст бой Теофимо против Джорджа Камбососа. Боксеры встретятся 27 ноября.

"Я не знаю. Интересно будет посмотреть бой Лопеса против Камбососа, а потом мы выясним, как он, вероятно, может выступить в реванше с Ломаченко", – резюмировал харьковский "Гвоздь".