"Кар'єра Ломаченка пішла на спад"
24-річний американський боксер заявив. що його навички вийшли на новий рівень. Тому він не бачить у своєму майбутньому реваншу з Василем Ломаченком, у якого кар'єра вже йде на спад.
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Теофімо Лопес вже не бачить серед топових боксерів українця. Він заявив, що тепер прийшло нове покоління, яке займе боксерські вершини.
Я бачу тільки таке майбутнє: проведу бій проти Джорджа Камбососа, а потім поб'юсь з іншим хлопцем, який протистоятиме мені. Кар'єра Ломаченка пішла на спад, його вже немає. Це нова ера, нове покоління, ми всі підіймаємося нагору. Завжди так відбувається, бо це життєвий цикл. Завжди все має прогресувати та змінюватися. Будуть нові бійці, після чого мені також доведеться піти,
– сказав американський боксер.
Його батько, який водночас тренує Теофімо, Лопес-старший додав, що тепер з'явився новий боксер, назвавши ім'я свого сина: "Тільки він обійде мене у боксі, він продовжувач нашого роду".
Ломаченко – Лопес: що відомо про протистояння
- Поразка від Лопеса була дуже болючою для Ломаченка. Теофімо відібрав у Василя звання називатись абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі. Після поєдинку стало відомо, що українець виходив на ринг із травмою плеча. Але команда американського боксера назвала таку заяву лише виправданням.
- Ломаченко з усіх сил стукався у двері Лопеса, щоб провести реванш. Але Теофімо був категоричним – жодного другого бою з українцем.
- Вже після цього поєдинку українець успішно повернувся на ринг, нокаутувавши японця Масайоші Накатані. Наступний поєдинок Ломаченко проведе 11 грудня, його суперником стане ганець Річард Коммі, який також має у своєму пасиві поразку від Лопеса.
- Теофімо ж 27 листопада зустрінеться з Джорджом Камбососом.