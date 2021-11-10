"Кар'єра Ломаченка пішла на спад"

24-річний американський боксер заявив. що його навички вийшли на новий рівень. Тому він не бачить у своєму майбутньому реваншу з Василем Ломаченком, у якого кар'єра вже йде на спад.

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Теофімо Лопес вже не бачить серед топових боксерів українця. Він заявив, що тепер прийшло нове покоління, яке займе боксерські вершини.

Я бачу тільки таке майбутнє: проведу бій проти Джорджа Камбососа, а потім поб'юсь з іншим хлопцем, який протистоятиме мені. Кар'єра Ломаченка пішла на спад, його вже немає. Це нова ера, нове покоління, ми всі підіймаємося нагору. Завжди так відбувається, бо це життєвий цикл. Завжди все має прогресувати та змінюватися. Будуть нові бійці, після чого мені також доведеться піти,

– сказав американський боксер.

Його батько, який водночас тренує Теофімо, Лопес-старший додав, що тепер з'явився новий боксер, назвавши ім'я свого сина: "Тільки він обійде мене у боксі, він продовжувач нашого роду".

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