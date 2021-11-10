"Карьера Ломаченко пошла на спад"

24-летний американский боксер заявил? что его навыки вышли на новый уровень. Поэтому он не видит в своем будущем реванша с Василием Ломаченко, у которого карьера уже идет на спад.

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Теофімо Лопес уже не видит среди топовых боксеров украинца. Он заявил, что теперь пришло новое поколение, которое займет боксерские вершины.

Я вижу только такое будущее: проведу бой против Джорджа Камбососа, а потом побьюсь с другим парнем, который будет противостоять мне. Карьера Ломаченко пошла на спад, его уже нет. Это новая эра, новое поколение, мы все поднимаемся наверх. Всегда так происходит, потому что это жизненный цикл. Всегда все должно прогрессировать и меняться. Будут новые бойцы, после чего мне придется уйти,

– сказал американский боксер.

Его отец, который одновременно тренирует Теофимо, Лопес-старший добавил, что теперь появился новый боксер, назвав имя своего сына: "Только он обойдет меня в боксе, он продолжатель нашего рода".

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