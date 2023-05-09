Простое решение для людей, любящих свою страну, – Ломаченко об отказе от боя с Камбососом

Уже 20 мая Василий Ломаченко получит еще один шанс стать абсолютным чемпионом мира по легкому весу. Соперником украинского боксера станет действующий абсолютный чемпион из США Девин Хейни.

Боксеры выйдут на ринг арены "MGM Grand" в Лас-Вегасе. Раньше Василий Ломаченко заявлял, что это будет его последний шанс стать абсолютным чемпионом мира.

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Ломаченко: Я просто пытался защищать свою семью, свой дом и нашу страну

В документальном фильме "Blood, Sweat & Tears: Haney vs Lomachenko" Василий вспомнил, как отказался от боя против тогдашнего абсолютного чемпиона мира по Австралии Джорджа Камбососа ради защиты родной страны.

В тот момент Ломаченко в начале полномасштабного вторжения России вступил в ряды терробороны родного Белгород-Днестровского вместо того, чтобы выехать из Украины и попытаться получить самый высокий титул для боксера в своем весе.

К счастью, боксер, закваривающийся своими пророссийскими взглядами на религию, назвал войну войной.

Ты ничего не можешь делать, когда война приходит в твою страну и дом твой. Я думаю, это неправильно. Я просто пытался защищать свою семью, свой дом и нашу страну. Это простое решение для людей, любящих свою страну, свой дом, свою семью и свой народ. Ты не думаешь о четырех поясах и звании абсолютного чемпиона мира. Нет, ты никогда не думаешь об этом. Сейчас я начал думать о моей семье и детях. Как все сложится, где и кем они будут, когда вырастут? Теперь это одна из моих целей,

– сказал Ломаченко.

Впереди у Василия самый важный поединок в его жизни. Поклонники бокса не делают смелых прогнозов в пользу украинца, а большая часть народа Украины будет болеть за Хейни в бою против их земляка. Все мы понимаем почему так будет.

Промоутер Александр Красюк поделился ожиданиями перед поединком Ломаченко – Хэйни. Представитель Александра Усика тоже сомневается, сможет ли Василий победить действующего абсолютного чемпиона из США.

Обратите внимание! Медиасервис MEGOGO не будет транслировать поединок Ломаченко – Хейни. Это их принципиальная позиция.