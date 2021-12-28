Камбосос: Я хочу их всех

Австралийский боксер создал опрос для своих фанатов, в котором указал четыре варианта последующих соперников. Джордж Камбосос вписал в голосование Дэвина Хейни, Василия Ломаченко, Джервонту Дэвиса и Райана Гарсию.

Интересно узнать Дэвиса делают бои, в которых он победит – Ломаченко уверен, что соперник избегает встречи

Хейни, Ломаченко, Дэвис, Гарсия – кто следующий? Я хочу их всех. Кого большие фанаты хотят видеть в поединке, в котором я буду защищать свою корону в 2022 году?

– написал чемпион мира.

Интересно, что среди этих вариантов не было Лопеса. Хотя австралиец отмечал, что не прочь во второй раз выйти на ринг против Теофимо.

Больше всего его подписчики проголосовали за вариант с Ломаченко. Именно бой против украинца болельщики хотят увидеть больше всего – 40,3% Отметим, что это противостояние будет интересно не только по уровню боксеров, но и титулам, которые будут стоять на кону.

Победа в этом поединке может позволить украинцу вернуть утраченные чемпионские титулы, которые он отдал в поединки с Теофимо Лопесом в 2020 году.

На втором месте идет поединок против Дэвина Хейни. А меньше всего фанаты бокса хотят пересмотреть встречу против Райана Гарсии – всего 6,9%.

Голосование от чемпиона / Скриншот по твиттеру Джорджа Камбососа

Потенциальный бой Камбосос – Ломаченко