Арум: Цей бій принесе багато грошей

Глава Top Rank Боб Арум прокоментував можливість проведення бою в Австралії. На його думку, поєдинок саме у цій країні між Василем Ломаченком та австралійцем Джорджем Камбососом принесе велику купу грошей.

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Зараз в Австралії немає локдауну. Там цей поєдинок був би величезним. Якщо ми влаштуємо його в неділю після полудня, це буде суботній прайм-тайм у США. Цей бій принесе багато грошей. Але якщо ми не зможемо приїхати до Австралії через коронавірус, то це приречена витівка,

– заявив Арум. Глава промоутерської організації додав, що Ломаченко боксувати проти нового абсолютного чемпіона світу у легкій вазі на очах уболівальників суперника. Українець прагне повернути втрачені пояси.