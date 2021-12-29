Арум: Цей бій принесе багато грошей

Глава Top Rank Боб Арум прокоментував можливість проведення бою в Австралії. На його думку, поєдинок саме у цій країні між Василем Ломаченком та австралійцем Джорджем Камбососом принесе велику купу грошей.

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