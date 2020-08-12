Обладатель титулов WBA, WBO и WBC Franchise Василий Ломаченко хочет провести бой с Теофимо Лопесом за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Украинец готов пожертвовать часть своего гонорара, чтобы Лопес в конце концов подписал контракт на бой.

Как сообщает Ringpolska.pl, Ломаченко может пожертвовать чемпиону мира по версии IBF Теофимо Лопесу до 500 тысяч долларов из своего гонорара. Таким образом Ломаченко пытается добиться подписания контракта американцем.

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Гонорар Ломаченко станет меньше

Если Василий согласится пожертвовать гонораром, его заработок за бой составит около 2,5 миллионов долларов.

Василий якобы подписал контракт на бой, согласно которому заработает 3,25 миллиона долларов.

Лопес отказывается от контракта

Теофимо, который громко заявлял, что уничтожит Ломаченко, неожиданно начал отказываться от поединка.

Американский боксер апеллирует к контракту на бой, каким для него предусмотрен гонорар в размере 1,3 миллиона долларов.

Дэвид Макуотер, менеджер Теофимо Лопеса, заявлял, что Ломаченко заслуживает высокого гонорара. Впрочем, по его мнению, заработок украинца не должен быть втрое больше.

Отец Лопеса открыто сказал, что Ломаченко должен поделиться гонораром с его сыном.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, что гонорары боксеров уменьшились, ведь бой пройдет без зрителей. Он также заявил, что Лопес отказывается подписать контракт.

Бой Ломаченко – Лопес должен состояться 3-го октября.