Бой чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO Василия Ломаченко с обладателем титула IBF Теофимо Лопесом оказался под угрозой срыва из-за финансовых проблем. Боксеры должны встретиться 3 октября, но до сих пор не заключили контракт на бой.

Дэвид Маквотер, менеджер Теофимо Лопеса, раскрыл детали проблемы организации боя с Василием Ломаченко. Об этом сообщает Boxing Scene.

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Он заявил, что промоутерская компания Top Rank, которая организует бой, не сообщала финансовые вопросы команде Лопеса до пандемии.

Мне будет сложно описать переговоры. Я не слышал ничего от Top Rank больше недели. Они говорят с прессой вместо меня. Top Rank знает, где я. Они могут звонить мне 24 часа в сутки. С их стороны было очень мало усилий, чтобы сделать этот бой,

– сказал Маквотер.

По его словам, общий гонорар поединка составляет 4,7 миллиона долларов. Лопес хочет заработать больше, чем ему предлагают.

"Мы надеемся, что ESPN или кто-то еще приедет в белой шляпе и позволит этому бою случиться. Общий банк должен быть около 4,7 миллиона долларов, и нам понадобится больше, чем они нам предлагают. Мы открыты и честны, и продолжим такими оставаться", – сказал менеджер Теофимо.

Он считает, что Ломаченко заслуживает больший гонорар, чем Лопес. Однако в команде Теофимо считают, что заработок украинца не должен быть в три раза больше.

Мы надеемся, что у нас будет стимул, чтобы закончить переговоры. Для Ломаченко все очень радужно. Они предложили ему сумму денег и он согласился за пять минут. К сожалению, нам денег не осталось,

– отметил Маквотер.

Ломаченко – Лопес: главное о бое

Бой боксеров за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе запланирован на 3 октября. Недавно Ломаченко в интервью подтвердил, что готовится на эту дату.

Но бой оказался под угрозой срыва. Лопеса не устроил гонорар. Украинец согласился драться за 3,25 миллиона долларов, американцу предложили 1,2 миллиона долларов.

Команда Лопеса даже угрожала найти другого соперника. В конце концов, Теофимо заявил, что переговоры о поединке еще продолжаются.