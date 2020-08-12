Володар титулів WBA, WBO і WBC Franchise Василь Ломаченко прагне провести бій з Теофімо Лопесом за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. Українець готовий пожертвувати частину свого гонорару, щоб Лопес врешті-решт відписав контракт на бій.

Як повідомляє Ringpolska.pl, Ломаченко може пожертвувати чемпіону світу за версією IBF Теофімо Лопесу до 500 тисяч доларів зі свого гонорару. У такий спосіб Ломаченко намагається добитися підписання контракту американцем.

До теми: Ломаченко – Лопес: коли завершаться перемовини контракту щодо бою

Гонорар Ломаченка зменшиться

Якщо Василь погодиться пожертвувати гонораром, його заробіток за бій складе близько 2,5 мільйонів доларів.

Василь начебто підписав контракт на бій, відповідно до якого заробить 3,25 мільйона доларів.

Лопес відмовляється від контракту

Теофімо, який гучно заявляв, що знищить Ломаченка, несподівано почав відмовлятися від поєдинку.

Американський боксер апелює до контракту на бій, яким для нього передбачений гонорар у розмірі 1,3 мільйона доларів.

Девід Маквотер, менеджер Теофімо Лопеса, заявляв, що Ломаченко заслуговує на високий гонорар. Втім, на його думку, заробіток українця не повинен бути втричі більшим.

Батько Лопеса відкрито сказав, що Ломаченко повинен поділитися гонораром з його сином.

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум розповів, що гонорари боксерів зменшилися, адже бій пройде без глядачів. Він також заявив, що Лопес відмовляється підписати контракт.

Бій Ломаченко – Лопес повинен відбутися 3-го жовтня.