Ломаченко снизил обороты, чтобы спасти Комми, – катмен украинца

Василий Ломаченко едва не нокаутировал Ричарда Комми в 7-м раунде. Украинский боксер пожалел и не стал добивать соперника.

Анбер: Лома видел, что Комми потрясен

Многие остались в восторге от поступка Ломаченко, кто-то называет украинца джентльменом, а кому-то такое поведение показалось странным. Своими впечатлениями после поединка поделился Расс Анбер, катмен украинского боксера.

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Он сразу вспомнил седьмой раунд, который мог стать последним для ганца. По его словам, в современном боксе не хватает взаимоуважения, которое было в противостоянии Ломаченко – Комми. Боксеры проявили уважение как на ринге, так и за его пределами.

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Анбер был удивлен словами Тимоти Брэдли, который сказал, что Василий показал свою слабость, когда не добил уже пораженного Комми.

Лома видел, что Комми потрясен. Ломаченко это понимал, но он уважает Ричарда. Ломаченко знает, что он хороший парень. Комми плакал на ринге, поскольку ему казалось, что он подвел жителей Ганы. Вот как много для него это значило. Лома знал это и уважал его. На пресс-конференции, на взвешивании и в бою было много уважения,

– сказал Анбер.

"Ломаченко отпустил педаль газа"

По его мнению, после тяжелого нокдауна для Ричарда украинец сбавил темп боя. Ломаченко не захотел добивать соперника, об этом признался уже после поединка. Василию стало жаль боксер из Ганы.

Ломаченко не хотел, чтобы Комми получил дополнительный ущерб. По правде говоря, после нокдауна Ломаченко отпустил педаль газа и немного снизил обороты. Он понимал, что угол не вмешается, чтобы спасти Комми,

– сказал катмен украинца.

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