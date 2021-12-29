Хирн: Существует только одно сражение – против Камбососа

Эдди Хирн не считает Джорджа Камбососа настоящим абсолютным чемпионом мира в легком весе. Промоутер аргументировал свое мнение.

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Все потому, что австралиец владеет титулом WBC Franchise. В то время как обычный пояс на плечах Дэвин Хейни. Поэтому только после боя и победы над Хейни боксер из Австралии будет полностью считаться абсолютным чемпионом в этом дивизионе.

Британский промоутер заверил, что для этих двух боксеров существует только один бой – Камбосос против Хейни.

Для Хейни сейчас существует только один бой против Камбососа. Так же и для Камбососа есть только поединок против Хейни. И потому есть только один аргумент, но он абсолютный. Кто сейчас является абсолютом? Отвечу голосом Санта Клауса: "Хо-хо-хо, Камбосос не может быть абсолютом, потому что Хейни – чемпион WBC",

– заявил Хирн.

Американский боксер готов боксировать на глазах родных болельщиков Камбососа. Заговорил промоутер о дате потенциального поединка – апрель или май 2022 года.

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