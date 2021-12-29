Хирн: Существует только одно сражение – против Камбососа
Эдди Хирн не считает Джорджа Камбососа настоящим абсолютным чемпионом мира в легком весе. Промоутер аргументировал свое мнение.
Кстати Фанаты выбрали следующего соперника для Камбососа: был ли в этом списке Ломаченко
Все потому, что австралиец владеет титулом WBC Franchise. В то время как обычный пояс на плечах Дэвин Хейни. Поэтому только после боя и победы над Хейни боксер из Австралии будет полностью считаться абсолютным чемпионом в этом дивизионе.
Британский промоутер заверил, что для этих двух боксеров существует только один бой – Камбосос против Хейни.
Для Хейни сейчас существует только один бой против Камбососа. Так же и для Камбососа есть только поединок против Хейни. И потому есть только один аргумент, но он абсолютный. Кто сейчас является абсолютом? Отвечу голосом Санта Клауса: "Хо-хо-хо, Камбосос не может быть абсолютом, потому что Хейни – чемпион WBC",
– заявил Хирн.
Американский боксер готов боксировать на глазах родных болельщиков Камбососа. Заговорил промоутер о дате потенциального поединка – апрель или май 2022 года.
Камбосос завоевал утраченные титулы Ломаченко
- Джордж Камбосос торжествовал в бою с Теофимо Лопесом, проводившим свою первую защиту титулов. Американец отнял их у Василия Ломаченко, но долго не был их обладателем.
- После поединка австралиец заявил, что готов дать шанс украинцу на титульный поединок.
- Однако не возразил, что мог бы во второй раз выйти на ринг против Лопеса.
- В своем твиттере новый абсолютный чемпион мира сделал голосование, в котором разрешил своим фанатам определить следующего соперника. Выбор поклонников пал на Василия.
- Глава Top Rank Боб Арум готов организовать украинцу бой против чемпиона в легком весе. Поединок может пройти в Австралии.