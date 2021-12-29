Хірн: Існує лише один бій – проти Камбососа
Едді Хірн не вважає Джорджа Камбососа справжнім абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі. Промоутер аргументував свою думку.
До речі Фанати обрали наступного суперника для Камбососа: чи був у цьому списку Ломаченко
Все через те, що австралієць володіє титулом WBC Franchise. У той момент, як звичайний пояс на плечах Девін Хейні. Тому лише після бою та перемоги над Хейні боксер із Австралії повністю вважатиметься абсолютним чемпіоном у цьому дивізіоні.
Британський промоутер запевнив, що для цих двох боксерів існує лише один бій – Камбосос проти Хейні.
Американський боксер готовий боксувати на очах рідних уболівальників Камбососа. Заговорив промоутер про дату потенційного поєдинку – квітень або травень 2022 року.
Камбосос завоював втрачені титули Ломаченка
- Джордж Камбосос тріумфував у бою з Теофімо Лопесом, який проводив свій перший захист титулів. Американець відібрав їх у Василя Ломаченка, але довго не був їх володарем.
- Після поєдинку австралієць заявив, що готовий дати шанс українцю на титульний двобій.
- Однак не заперечив, що міг би вдруге вийти на ринг проти Лопеса.
- У своєму твітері новий абсолютний чемпіон світу зробив голосування, у якому дозволив своїм фанатам визначити наступного суперника. Вибір прихильників впав на Василя.
- Глава Top Rank Боб Арум готовий організувати українцю бій проти чемпіона у легкій вазі. Поєдинок може відбутись в Австралії.