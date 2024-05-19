"Best of the Best": Ломаченко поздравил Усика с абсолютным чемпионством
Источник:Фейсбук Василия Ломаченко
Александр Усик навеки вписал свою фамилию в историю мирового бокса. Украинец стал первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте в эпоху четырех поясов.
В ночь на 19 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялся поединок между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. Непростой 12-раундовый поединок завершился победой украинского боксера.
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Ломаченко отреагировал на триумф Усика
Впервые за последние 25 лет королевский дивизион получил абсолютного чемпиона. Усик объединил титулы WBA, WBO, IBF и WBC.
Василий Ломаченко поздравил своего кума с выдающимся успехом, сделав публикацию в фейсбуке.
Best of the Best. Лучший! Вот это моментище! Слава тебе, Господи, слава тебе! Мир всем,
– написал Ломаченко.
Ломаченко отреагировал на победу Усика / фото из фейсбука боксера
Напомним, что 12 мая Василий Ломаченко снова стал чемпионом мира, получив пояс IBF в легком весе. Он нокаутировал австралийца Джорджа Камбососа, который ранее был абсолютным чемпионом мира.
Разные позиции Усика и Ломаченко относительно войны в Украине
- Отметим, что самые известные украинские боксеры абсолютно диаметрально реагируют на войну в Украине. Василий Ломаченко пытается избегать сложных вопросов и ни разу не осудил Россию за преступную агрессию против нашего государства.
- В отличие от своего кума Усик активно помогает ВСУ и гражданам, пострадавших в результате войны. На официальное взвешивание перед боем с Фьюри чемпион приехал в вышиванке с изображением украинского военного Александра Мациевского, которого россияне расстреляли за слова: "Слава Украине".