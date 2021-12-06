Ломаченко попытается перечеркнуть чемпионскую мечту Комми
Источник:The Ring
Уже 11 декабря Василий Ломаченко сойдется на ринге с Ричардом Комми. Ганский боксер поделился ожиданиями перед поединком и похвалил украинца.
Комми: Для меня будет честью разделить с ним ринг
Ганский боксер вспомнил любительскую карьеру Василия Ломаченко и назвал ее невероятной. Также боксер разбрасывался комплиментами в сторону украинца, которому удалось перенести свои навыки в профессионалы.
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Ричард Комми добавил, что Ломаченко добился всего и является примером гордости бокса.
Если ты хочешь быть лучшим, то должен встречаться только с лучшими, и Ломаченко – однозначно один из них. Для меня будет честью разделить с ним ринг, но как только прозвучит стартовый гонг, он будет стоять на пути моей мечты стать чемпионом мира,
– рассказал будущий соперник украинца.
Он сравнил бой против Ломаченко с чемпионским поединком, в котором не будет титулов. Их шоу возглавит вечер бокса в Нью-Йорке на арене Мэдисон-сквер-гарден.
Наставник Комми много работал с подопечным и готовили его к поединку с украинским боксером. Ричард уверен, что вера тренеров, концентрация и подсказки команды помогут ему одолеть Василия.
Ломаченко "идет по душу" Комми
- Для обоих боксеров этот бой станет вторым в 2021 году. В предыдущем поединке украинец нокаутировал японца Масайоши Накатани. А его следующий соперник отправил в нокаут доминиканца Джексона Мартинеса.
- Интересно, что ранее оба боксера проигрывали Теофимо Лопесу, который недавно потерял все титулы во встрече с Джорджем Камбососом.
- 34-летний Ричард Комми провел в профессионалах 33 поединка, в которых одержал 30 побед (27 – нокаутом) и трижды уступил.
- В СМИ распространялись слухи о гонорарах бойцов за противостояние. Вроде бы Ломаченко должен получить за этот поединок 750 тысяч долларов, а его соперник – 250 тысяч. Однако эти суммы могут вырасти, ведь все будет зависеть от покупки трансляций.
- Накануне боя выпустили официальный постер и промо боя.