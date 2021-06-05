Ломаченко перезагружается перед боем против Накатани: фото

Украинский боксер Василий Ломаченко готовится к следующему бою против японца Масайоши Накатани. Украинец выложил фотографию, которая заставила задуматься поклонников бокса.
Философия Ломаченко
26 июня украинский боксер Василий Ломаченко проведет бой против Масайоши Накатани. Поединок станет первым после болезненного поражения от американца Теофимо Лопеса.
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Украинец выложил интересные фотографии, которые заставили подумать фанатов Василия. На фото Ломаченко стоит напротив доски с математическими формулами, а также на фоне выхода со стадиона или другого подтрибунного помещения. "Перезагрузка", – коротко подписал пост боксер.
Ломаченко – Накатани: что известно о бое
- В начале мая 2021 года промоутерская компания Top Rank подтвердила бой и опубликовала промо поединка.
- Украинец после фиаско с Лопесом потерял все свои титулы и шанс называться абсолютным чемпионом мира в легком весе. Будущий соперник Василия также в пассиве имеет поражение от Лопеса.
- 10 мая боксер из Украины уже вылетел в США, чтобы начать подготовку к бою. Ломаченко активно тренируется на побережье Тихого океана и даже поднял флаг Белгород-Днестровского на американской земле. Такой поступок вызвал много негативных отзывов от местных.
- 2 июня стало известно, что поединок, который состоится 26 июня на арене Virgin Hotel в Лас-Вегасе, будет со зрителями. Около 4-х тысяч счастливчиков смогут увидеть поединок своими глазами.