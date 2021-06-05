Ломаченко перезагружается перед боем против Накатани: фото

Украинский боксер Василий Ломаченко готовится к следующему бою против японца Масайоши Накатани. Украинец выложил фотографию, которая заставила задуматься поклонников бокса.

Философия Ломаченко

26 июня украинский боксер Василий Ломаченко проведет бой против Масайоши Накатани. Поединок станет первым после болезненного поражения от американца Теофимо Лопеса.

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Украинец выложил интересные фотографии, которые заставили подумать фанатов Василия. На фото Ломаченко стоит напротив доски с математическими формулами, а также на фоне выхода со стадиона или другого подтрибунного помещения. "Перезагрузка", – коротко подписал пост боксер.