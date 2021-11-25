Нашлось место украинцу
Теофимо Лопес неожиданно включил в рейтинг украинского боксера Василия Ломаченко. Список лучших опубликовал американский журналист Майкл Бенсон на своей странице в твиттере.
Интересно узнать Комми рассказал, чем будет удивлять Ломаченко на ринге
На первое место американский боец поставил себя. Прогнозируемый выбор боксера. А вот вторую позицию в своем рейтинге Теофимо отдал Ломаченко, у которого в 2020 году благодаря победе отобрал чемпионские титулы.
По мнению Лопеса, тройку лучших замкнул Ричард Комми – следующий соперник украинца.
Топ-5 лучших боксеров по мнению Лопеса
- Теофимо Лопес
- Василий Ломаченко
- Ричард Комми
- Джервонта Дэвис
- Девин Хейни
Ломаченко не уговорил Лопеса на реванш
- В октябре 2020 года Ломаченко потерпел болезненное поражение от Лопеса. Американец отобрал у украинца чемпионские титулы и звание называться абсолютным чемпионом мира в легком весе.
- После поединка стало известно, что Василий выходил на ринг с травмой плеча. Но Лопес назвал это заявление украинца только оправданием.
- Американец отказался давать реванш боксеру из Украины. Он не видит смысла второго боя с Ломаченко, если карьера украинца пошла на спад.
- Уже после фиаско с Лопесом украинец успешно вернулся на ринг, нокаутировав японца Масаеси Накатани.
- Бойцы получили своих последующих соперников. Лопес попытается защитить титулы в бою с Джорджем Камбососом. А Ломаченко сойдется на ринге с Ричардом Комми из Ганы.