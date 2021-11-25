Нашлось место украинцу

Теофимо Лопес неожиданно включил в рейтинг украинского боксера Василия Ломаченко. Список лучших опубликовал американский журналист Майкл Бенсон на своей странице в твиттере.

Интересно узнать Комми рассказал, чем будет удивлять Ломаченко на ринге

На первое место американский боец ​​поставил себя. Прогнозируемый выбор боксера. А вот вторую позицию в своем рейтинге Теофимо отдал Ломаченко, у которого в 2020 году благодаря победе отобрал чемпионские титулы.

По мнению Лопеса, тройку лучших замкнул Ричард Комми – следующий соперник украинца.

Топ-5 лучших боксеров по мнению Лопеса

Теофимо Лопес Василий Ломаченко Ричард Комми Джервонта Дэвис Девин Хейни

Ломаченко не уговорил Лопеса на реванш