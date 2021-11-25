Знайшлось місце українцю

Теофімо Лопес несподівано включив у рейтинг українського боксера Василя Ломаченка. Список найкращих опублікував американський журналіст Майкл Бенсон на своїй сторінці у твітері.

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На перше місце американський боєць поставив себе. Прогнозований вибір боксера. А от другу позицію у своєму рейтингу Теофімо віддав Ломаченку, якого у 2020 році завдяки перемозі відібрав чемпіонські титули.

На думку Лопеса, трійку найкращих замкнув Річард Коммі – наступний суперник українця.

Топ-5 найкращих боксерів на думку Лопеса

Теофімо Лопес Василь Ломаченко Річард Коммі Джервонта Девіс Девін Хейні

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