Ломаченко – не только патриот Украины, он любит свой город, – экс-чемпион о скандальном эпизоде
Источник:ютуб-канал Two Sides
Василий Ломаченко отпраздновал победу над Ричардом Комми без украинского флага. Такой поступок вызвал большой резонанс.
Сенченко: Это не чемпионат Украины
Эпизод с флагом Белгород-Днестровского после боя Ломаченко – Комми прокомментировал экс-чемпион мира Вячеслав Сенченко. По его мнению, Василий должен был в любом случае надеть на свои плечи украинский флаг.
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Это сражение было за звание чемпиона мира, где мы представляем свою страну. Однозначно, должен был быть флаг Украины на его плечах. Ломаченко – патриот не только Украины, он любит свои город, я его поддерживаю,
– сказал Сенченко.
"Могли взять два флага"
Однако такой уровень поединков это уже не чемпионат Украины, где боксер выступает за честь родного города. Бывший чемпион мира считает, что правильным решением было бы взять сразу оба флага, если Ломаченко так хотел надеть флаг Белгород-Днестровского.
Могли взять флаги города и страны. Не знаю, может, кто из команды упустил этот момент. Считаю, что флаг Украины должен был быть, ну или два флага,
– добавил экс-чемпион.
Все о скандальном эпизоде с флагом
- Ломаченко одержал свою вторую победу в 2021 году. Комми не стал тем соперником, который мог бы нанести украинцу поражение.
- Победу над ганцом 33-летний боксер отпраздновал с флагом родного города. Такой поступок вызвал большой скандал. Многие украинцы подвергли критике Василия, не увидев украинского флага.
- Владимир Кличко поддержал украинцев. Промоутер Усика, боксеры Иван Редкач и Александр Гвоздик стали на сторону Ломаченко.
- Победа над Комми стала для Ломаченко второй подряд в 2021 году. После боя на спине Василия не было украинского флага, но был накинут флаг родного города.
- Василий сам подбросил дров в костер скандала. Боксер выложил ролик Московской патриархии.
- После поединка Ломаченко и Комми отстранили от возвращения на ринг. Это традиционная процедура после боев.