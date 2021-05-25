Ломаченко намекнул, что может подписать контракт с UFC

Украинский боксер Василий Ломаченко получил оригинальные подарки от UFC. Украинец не исключил возможности попробовать свои силы в смешанных единоборствах.
Подарки от UFC
33-летний украинский боксер Василий Ломаченко показал фанатам коробку с символическими подарками от промоушена UFC. Украинец намекнул, что в будущем может выйти в клетку.
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От организации Ломаченко получил перчатки, шорты, кепку, брюки, а также футболку и куртку с надписью "LOMA" и украинской символикой. Все распаковки украинец прокомментировал на английском языке.
Посмотрим. Возможно, в будущем, в один прекрасный день... Никто не знает,
– прокомментировал Василий.
Следующий бой Ломаченко
- Свой следующий бой Василий Ломаченко проведет с японцем Масайоши Накатани. Официально поединок состоится 26 июня на арене Virgin Hotel в Лас-Вегасе, штат Невада, (США).
- В начале мая промоутерская компания Top Rank подтвердила бой и опубликовала промо поединка.
- Украинский боксер вернется на ринг после болезненного поражения от американца Теофимо Лопеса. Из-за этого фиаско Василий потерял свои титулы и шанс называться абсолютным чемпионом мира в легком весе.
- Накатани также в пассиве имеет поражение от Лопеса. Однако в предыдущем поединке он победил. Японец одолел скандального Феликса Вердехо, которому грозит смертная казнь.
- 10 мая боксер из Украины уже вылетел в США, чтобы начать подготовку к бою. Ломаченко активно тренируется на побережье Тихого океана и даже поднял флаг Белгород-Днестровского на американской земле. Такой поступок вызвал много негативных отзывов от местных.