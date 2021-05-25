Ломаченко намекнул, что может подписать контракт с UFC

Украинский боксер Василий Ломаченко получил оригинальные подарки от UFC. Украинец не исключил возможности попробовать свои силы в смешанных единоборствах.

Подарки от UFC

33-летний украинский боксер Василий Ломаченко показал фанатам коробку с символическими подарками от промоушена UFC. Украинец намекнул, что в будущем может выйти в клетку.

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От организации Ломаченко получил перчатки, шорты, кепку, брюки, а также футболку и куртку с надписью "LOMA" и украинской символикой. Все распаковки украинец прокомментировал на английском языке.

Посмотрим. Возможно, в будущем, в один прекрасный день... Никто не знает,

– прокомментировал Василий.

Следующий бой Ломаченко