Глава промоутерской организации Top Rank Боб Арум высказался о возможном реванше абсолютного чемпиона в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 13 КО) и Василия Ломаченко (14-2, 10 КО).

В интервью изданию ESPN он отметил, что обязательным условием для этого является окончание пандемии коронавируса. Промоутер не готов проводить повторный поединок без зрителей.

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"Если говорить о реванше, то его необходимо проводить после окончания пандемии коронавируса, когда люди пройдут вакцинацию, а мы сможем заработать деньги на входных билетах и ​​других вещах", – заявил Арум.

Он также назвал стратегию Ломаченко на бой с Лопесом "бессмысленной" и добавил, что украинец "отдал половину боя" и включился, когда уже было поздно.

Ломаченко – Лопес: главное о бое

Бой между Ломаченко и Лопесом продлился все 12 раундов. Американец оказался "крепким орешком" для Василия, которого украинец не сумел одолеть.

Решение о победителе принимали судьи. И все трое отдали победу Лопесу. Поэтому именно Лопес стал абсолютным чемпионом мира. Ломаченко проиграл все три свои чемпионские пояса.

После поражения промоутер Ломаченко Боб Арум обвинил одного из судей в некомпетентности. Джули Ледерман, которая выставила 119:109. По ее мнению, Теофимо выиграл 11 раундов, а Василий – только один, 11-й. Многие эксперты возмутились таким подходом, не говоря о команде Ломаченко. А 88-летний промоутер Боб Арум сообщил, что лично он отдал "викторию" с небольшим перевесом Лопесу.