Официальный транслятор боя Fite TV информирует, что бой Лопеса с Джорджем Камбососом состоится 16 октября.
Кстати Ломаченко подтвердил дату следующего боя
Лопес наконец вернется в ринг и будет сражаться с Камбососом 16 октября. Покупайте PPV-трансляцию боя,
– говорится в анонсе к событию.
Бой Лопеса перенесли в шестой раз
Сперва встречу Лопес – Камбосос планировали на 5 июня, однако сместили на две недели – 19 июня. И после того, как Лопес заразился коронавирусом, поединок перенесли на 14 августа, а позже – на 11 сентября.
Новая официальная дата боя была 4 октября. Однако в компании Triller, которая организует бой, решили в очередной раз изменить дату.
Причина в том, что в Triller поняли, что поединку придется конкурировать с более рейтинговыми поединками по американскому футболу.
В компании опасаются, что не смогут много заработать на поединке из-за интереса к другим событиям.
Как известно, Triller заплатил 6 миллионов долларов за право организовать событие. Эта сумма серьезно превышает рыночную стоимость боя.