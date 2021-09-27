Официальный транслятор боя Fite TV информирует, что бой Лопеса с Джорджем Камбососом состоится 16 октября.

Кстати Ломаченко подтвердил дату следующего боя

Лопес наконец вернется в ринг и будет сражаться с Камбососом 16 октября. Покупайте PPV-трансляцию боя,

– говорится в анонсе к событию.

Бой Лопеса перенесли в шестой раз

Сперва встречу Лопес – Камбосос планировали на 5 июня, однако сместили на две недели – 19 июня. И после того, как Лопес заразился коронавирусом, поединок перенесли на 14 августа, а позже – на 11 сентября.

Новая официальная дата боя была 4 октября. Однако в компании Triller, которая организует бой, решили в очередной раз изменить дату.

Причина в том, что в Triller поняли, что поединку придется конкурировать с более рейтинговыми поединками по американскому футболу.

В компании опасаются, что не смогут много заработать на поединке из-за интереса к другим событиям.

Как известно, Triller заплатил 6 миллионов долларов за право организовать событие. Эта сумма серьезно превышает рыночную стоимость боя.

Теофимо Лопес должен впервые после сенсационной победы над Василием Ломаченко провести защиту своих титулов. Непобедимый австралиец Камбосос – официальный претендент по версии IBF.