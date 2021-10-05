Усик: в Следующий раз я выступлю лучше
Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF, IBO в тяжелом весе Александр Усик готов во второй раз выйти на ринг против Энтони Джошуа. Украинец готов еще раз удивить британского боксера.
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Усик остался доволен своим уровнем бокса в первом поединке. Но добавил, что это далеко не его максимум. К бою-реваншу Александр пообещал подойти еще сильнее и быстрее.
В бою с Энтони Джошуа я показал хорошее выступление, но в следующий раз я выступлю даже лучше. Я не чувствую никаких ограничений. Я буду сильнее и быстрее в следующем бою. Вы всегда должны преодолевать свои границы за счет трудовой этики, амбиций и упорной работы. Двигайтесь вперед и никому не позволяйте вас остановить,
– заявил Усик.
- 34-летний Усик хочет провести второй бой против Джошуа в Украине. Британский промоутер Эдди Хирн заявил, что такой вариант является маловероятным. Но уже через некоторое время заверил, что киевляне таки имеют шанс увидеть воочию бой любимого боксера.
- Первый поединок Усик завершил победой по единогласному решению судей.
- После противостояния Джон Фьюри, отец и тренер Тайсона Фьюри, рассказал, что усмотрел в последнем раунде белое полотенце в углу британца. Кто из его команды за десять секунд до финального гонга кто-то махал полотенцем. По его мнению, судья должен был присуждать Усику досрочную победу, но проигнорировал этот эпизод. Фьюри-старший отметил, что у украинца просто украли досрочную победу.