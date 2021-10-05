Усик: в Следующий раз я выступлю лучше

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF, IBO в тяжелом весе Александр Усик готов во второй раз выйти на ринг против Энтони Джошуа. Украинец готов еще раз удивить британского боксера.

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Усик остался доволен своим уровнем бокса в первом поединке. Но добавил, что это далеко не его максимум. К бою-реваншу Александр пообещал подойти еще сильнее и быстрее.

В бою с Энтони Джошуа я показал хорошее выступление, но в следующий раз я выступлю даже лучше. Я не чувствую никаких ограничений. Я буду сильнее и быстрее в следующем бою. Вы всегда должны преодолевать свои границы за счет трудовой этики, амбиций и упорной работы. Двигайтесь вперед и никому не позволяйте вас остановить,

– заявил Усик.