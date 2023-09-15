Ломаченко и Камбосос могут провести титульный бой в 2024 году: все в руках Хэйни

Начало 2024 может ознаменоваться возвращением на ринг Василия Ломаченко и Джорджа Камбососа. Боксеры могут провести такую долгожданную очную встречу.

Боксеры могли выйти в ринг еще в 2022 году. Однако в прошлом году Василий Ломаченко отказался от боя против Джорджа Камбососа, тогда еще владевшего званием абсолютного чемпиона мира в легком весе. В тот момент в Украине началось полномасштабное вторжение России, а Василий встал на защиту родного Белгород-Днестровского. Ломаченко было тогда не до бокса.

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Вторая попытка будет успешной?

Ломаченко в соперниках австралийца сменил Хейни, который уже в их первой встрече отобрал у Джорджа чемпионские пояса.

Похоже, что в начале нового года у боксеров будет вторая попытка провести бой. СМИ сообщают даже место проведения поединка Ломаченко – Камбосос, который пройдет на территории Джорджа – в Австралии.

Вероятно, их бой, если команды боксеров ударят по рукам, будет титульным. Но все зависит от решения Дэвина Хэйни.

Абсолютный чемпион мира по легкому весу переходит в другой вес и может отказаться от пояса IBF. Камбосос после победы над британцем Макси Хьюзом, которая была в июле 2023-го, завоевав титул чемпиона IBO, стал еще и обязательным претендентом на титул, от которого может отказаться Хейни.

Напомним, что Ломаченко в своем последнем бою снова остановился в шаге от звания абсолюта. Поединок против Хэйни продолжался все раунды, а с удди очень сомнительно отдали победу американцу. Этой победе Девина обрадовались только в его команде и его сторонники. Большинство в мире бокса отметили, что американец не заслуженно одержал победу.

Также следует отметить, что Ломаченко получил вызов от Шакура Стивенсона.