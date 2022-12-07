Об этом 24 каналу рассказал украинский профессиональный боксер, чемпион мира по боксу Тарас Шелестюк. По его словам, он не смотрел на бой Василия Ломаченко против Джермейна Ортиса.

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Мне это сражение не было интересным. Я его не смотрел и не слежу за Ломаченко. Как уже говорил, он мне неинтересен как человек. Как боксер – классный. Но мне тоже уже неинтересно смотреть его поединки,

– отметил Шелестюк.

Можно было сделать гораздо больше

После начала полномасштабного вторжения России, которое случилось 24 февраля, Ломаченко практически никак не отреагировал на агрессию. Хотя он мог быть чрезвычайно полезным, ведь за ним следят более 2 миллионов человек в инстаграме.

В самого Шелестюка 53 тысячи подписчиков. Однако он регулярно помогает военным ВСУ, проводит различные аукционы и т.д. По его словам, Александр Усик совсем по-другому отреагировал на войну, чем Ломаченко.

Ты посмотри на того же Саню Усика. Он помогает и мотивирует многих ребят. Перешел на украинский язык, хотя раньше говорил, что "Крым – божий". Он понял, что делать. И я вижу, насколько это помогает нашим ребятам, которые защищают нашу родную страну,

– подчеркнул Шелестюк.

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