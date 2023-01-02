Бывший чемпион мира Василий Ломаченко больше внимания уделяет религиозным темам, чем борьбе украинского народа с российскими захватчиками. Большую огласку в обществе вызвали последние две публикации Ломаченко с митрополитом УПЦ МП Лонгина.

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Редкач вступился за Ломаченко и потролил Усика

На очередной зашквар Ломаченко отреагировал его системный хейтер Иван Редкач. Однако в этот раз одиозный боксер встал на защиту бывшего чемпиона мира.

Где вы услышали, что он за московского патриарха? Где вы услышали, что он не любит свою родину? Он за Украинскую православную церковь. Почему нет свободы слова? Забыли, что именно Василий – двукратный олимпийский чемпион Украины, а не россии. И всегда на международной арене звучал гимн Украины, флаг поднимался украинский. Комсомола больше нет, а церкви остались,

– написал Редкач.

Но Редкач не был бы самим собой, если бы не подлил масла в огонь. Досталось куму Ломаченко Александру Усику. По мнению хейтера, Усик должен был заступиться за своего друга во время скандала.

"Скажите, пожалуйста, вот Усик, брат Васи, почему никогда не заступится за него, за брата? Грош цена такому брату. Вы сами видите все! Когда обижают брата, сестру, родных, брат за брата - это было спокон веков. А этот брат даже и слова не говорит. Его друга-брата грязью поливают, а братик в сторонке кайфует. Н***й такую братву", – прокомментировал Редкач.

Напомним, что ранее Редкач постоянно высмеивал Ломаченко и Усика за их религиозность. Очевидно, что на самом деле одиозный боксер лишь привлекал к себе больше внимания благодаря острым высказываниям о знаменитостях.

Достойно внимания. Свои боксерские навыки Редкач сможет продемонстрировать 25 февраля. Соперником украинца станет бывший чемпион мира в четырех весовых дивизионах Эдриен Бронер. Сначала поединок должен был состояться 18 февраля, но был перенесен на неделю позже.