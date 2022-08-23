Вторая встреча за все пояса

Если место проведения реванша было известно уже давно, то дату поединка только официально утвердили. Реванш между Джорджем Камбососом и Дэвином Хейни состоится 15 октября в Мельбурне (Австралия).

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Камбосос на глазах родных болельщиков попытается взять реванш за июньское поражение. В первой встрече боксеры прошли весь путь – 12 раундов. Хейни был значительно лучше, поэтому праздновал победу по единогласному решению судей – 116:112, 116:112 и 118:110.



Официально реванша Хейни – Камбосос быть / Фото Top Rank

Напомним, что в СМИ было много слухов о том, что Хэйни может провести поединок против Василия Ломаченко. Однако украинец уже получил промежуточный бой перед титульным.

29 октября в Нью-Йорке Ломаченко сразится на ринге против американца Джемейна Ортиса. Это будет первый поединок для Василия после того, как он покинул Украину.