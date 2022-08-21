Боксер Василий Ломаченко возвращается на ринг после продолжительного перерыва. Украинец поставил карьеру на паузу после того, как вступил в ряды теробороны Белгород-Днестровского в конце февраля.

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Из-за войны против россии Ломаченко не смог выйти на бой с Джорджем Камбососом за звание абсолютного чемпиона в легком весе. Выехать из Украины Василий решил только в августе, а возобновить карьеру – в октябре.

Уже стали известны дата и оппонент Ломаченко. На странице боксера в инстаграме сообщили о том, что Василий будет драться с Джемейном Ортисом. Поединок состоится 29 октября в Нью-Йорке.

Лишь после победы над Ортисом Василий сможет сразиться против Дэвина Хейни или Джорджа Камбососа. Именно Хейни боксировал с австралийцем в июне вместо Ломаченко и победил его. Их бой-реванш пройдет 15 октября.

Кто такой Джемейн Ортис