Боксер Василий Ломаченко возвращается на ринг после продолжительного перерыва. Украинец поставил карьеру на паузу после того, как вступил в ряды теробороны Белгород-Днестровского в конце февраля.
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Из-за войны против россии Ломаченко не смог выйти на бой с Джорджем Камбососом за звание абсолютного чемпиона в легком весе. Выехать из Украины Василий решил только в августе, а возобновить карьеру – в октябре.
Уже стали известны дата и оппонент Ломаченко. На странице боксера в инстаграме сообщили о том, что Василий будет драться с Джемейном Ортисом. Поединок состоится 29 октября в Нью-Йорке.
Лишь после победы над Ортисом Василий сможет сразиться против Дэвина Хейни или Джорджа Камбососа. Именно Хейни боксировал с австралийцем в июне вместо Ломаченко и победил его. Их бой-реванш пройдет 15 октября.
Кто такой Джемейн Ортис
- 26-летний американец уже шесть лет в профессиональном боксе. Ни разу Джемейн не боксировал за пределами США.
- За это время он провел 26 поединков и ни разу не проиграл – 25 побед (16 – нокаутом) и одна ничья с Джозефом Адорно в 2021 году.
- Последний свой бой Ортис провел 21 мая в Лас-Вегасе. Тогда будущий соперник Ломаченко выиграл у Джемела Херринга по решению судей.
- Для сравнения: Ломаченко провел 18 боев в карьере, выиграв 16 (из них 11 – нокаутом). Проигрывал Василий в 2014 году Орландо Салидо и в 2020-м – Теофимо Лопесу.
- Ломаченко последний раз выходил на ринг 11 декабря 2021 года. Тогда в Нью-Йорке Василий выиграл у гонца Ричард Комми по решению судей.