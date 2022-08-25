Дебеф: Ломаченко дуже хоче ці титули

Президент промоутерської компанії Top Rank Тодд Дебеф прокоментував повернення Василя Ломаченка на ринг. Він впевнений, що болюча поразка від Теофімо Лопеса зробила рану у серці українського боксера.

До теми Ще одна спроба: відомо, коли Ломаченко може побитись за звання абсолютного чемпіона світу

Тому Ломаченко буде виходити на ринг після майже річної паузи із думками повернути втрачені титули.

Ломаченко дуже хоче ці титули. Він надто довго несе у собі поразку проти Лопеса. Василь вважає, що всі ці пояси мають належати йому,

– сказав Дебеф.

Нагадаємо! Ломаченко програв Лопесу у жовтні 2020-го. Усі судді віддали перемогу американцю за підсумками 12-раундового поєдинку – 119:109, 117:111 та 116:112. Теофімо ж втратив завойовані титули вже у першому захисті проти Камбососа.

Український боксер вже отримав першого суперника перед титульним поєдинком. На розігріві у Ломаченка буде непереможний Джемейн Ортіс. Боксери вийдуть на ринг 29 жовтня 2022 року у Нью-Йорку.

Після чого Top Rank готова організувати Ломаченку титульний двобій. Цікаво, що глава промоутерської компанії Боб Арум впевнений, що бій відбудеться у 2023 році проти Девіна Хейні.

Хоча спершу Хейні потрібно захистити звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі у реванші проти Джорджа Камбососа. Їх друге протистояння відбудеться 15 жовтня 2022 року в австралійському Мельбурні.