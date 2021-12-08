Ломаченко хочет бой с Камбососом после встречи с Комми
Источник:Boxingtalk
Василий Ломаченко готов вернуть свои чемпионские пояса. Украинец хочет поединок против Джорджа Камбососа.
Ломаченко: Камбосос – бой, который я хотел бы получить
33-летний Василий Ломаченко хочет выйти в ринг против абсолютного чемпиона мира в легком весе. Джордж Камбосос отобрал титулы у Теофимо Лопеса, которыми ранее владел украинец.
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Ломаченко готов провести бой с Камбососом. Однако сейчас все внимание украинского боксера сконцентрировано на Ричарде Комми. О титульном бое с австралийцем Василий поговорит уже после 11 декабря.
Камбосос – бой, который я хотел бы получить. Он новый чемпион и прекрасно проявил себя в поединке с Лопесом. Но сейчас Комми заслуживает моего полного внимания. Это задача, на которой я сейчас полностью сосредоточен. Комми – один из самых опасных бойцов нашего дивизиона и сейчас он стоит на моем пути,
– заявил Ломаченко.
Бой Ломаченко – Комми состоится в Нью-Йорке.
Украинец не стал называть себя лучшим боксером в этом дивизионе. Он доверил эту почетную миссию болельщикам. Его дело же показывать отличный бокс на ринге, который нравился бы фанатам.
Камбосос имеет титулы, которые привлекают Ломаченко
- Джордж одержал яркую победу над Теофимо Лопесом, который провалился уже в своей первой защите. Поэтому реванш с американцем уже не слишком интересен для украинского боксера.
- Ломаченко стремится вернуть в Украину чемпионские пояса. Камбосос после поединка с Лопесом пообещал дать шанс украинцу. Но впоследствии начал говорить о других соперниках.
- Глава Top Rank Боб Арум заявил, что хочет организовать следующий бой Ломаченко. Но промоутер назвал отнюдь не фамилию австралийца.