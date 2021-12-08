Готов к противостоянию
Василий Ломаченко уже прилетел в Нью-Йорк, где состоится его следующий поединок. Бой против Ричарда Комми станет для украинца уже вторым в 2021 году.
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Украинского боксера приветливо встретили в США. Ломаченко и Комми 11 декабря выйдут на ринг арены "Madison Square Garden".
Ломаченко прилетел в США: видео
Накануне боя Комми разбрасывался комплиментами в сторону соперника из Украины. Ричард назвал Ломаченко одним из лучших боксеров планеты, который отлично перенес все свои лучшие навыки из любителей в профессионалы.
Ломаченко – Комми: что известно о бое
- Для обоих боксеров этот поединок будет уже вторым в этом 2021 году.
- В предыдущем поединке Ломаченко реабилитировался в глазах фанатов после поражения от Теофимо Лопеса. Василий нокаутировал японца Масайоши Накатани.
- Комми отправил в нокаут доминиканца Джексона Мартинеса.
- Статистика будущего соперника украинца довольно многообещающая – 33 поединка в профессионалах, в которых одержал 30 побед (27 – нокаутом) и потерпел лишь три поражения.
- Перед поединком выпустили официальный постер и промо боя.
- Также в СМИ стали распространяться слухи о гонорарах боксеров за противостояние. Вроде бы Ломаченко должен заработать 750 тысяч долларов, а его соперник – 250 тысяч. Однако эти суммы могут вырасти, все будет зависеть от покупки трансляций.