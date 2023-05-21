Ни Ломаченко, ни Хейни не порадовали своих поклонников оригинальными выходами на ринг арены "MGM Grand" в Лас-Вегасе. Первым на публику вышел украинский боксер, сообщает 24 Канал.

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Не изменяет своим предпочтениям

И на этот раз Василий доказал всем, что очень религиозный человек. Ломаченко надел футболку, на которые присутствовали надписи: "ИС ХС и НИКА. Первое – сокращение имени Иисуса Христа, а НИКА означает победу и нанесенное на крест провозглашает воскресение Христа и его победу над смертью".

Василий Ломаченко на ринге: смотрите видео

Напомним, в футболках на религиозную тематику Василий приходил и на предматчевые традиционные мероприятия. По жизни Ломаченко неоднократно зашкваривался на этой теме и УПЦ МП. Василия называют "любителем московских попов".

Хейни вышел на ринг в футболке в халате с изображением скелета. Боксеры провели все 12 раундов интересного поединка и уже ждут решения судей.

Сможет ли Ломаченко отобрать у Хейни звание абсолютного чемпиона мира в легком весе? Украинец сделал все, что мог, но теперь все в руках судей.



Выходы Ломаченко и Хейни на ринг / Фото ESPNRingside