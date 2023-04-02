А два поражения, где потерял: Ломаченко назвал себя непобедимым перед боем с Хейни
Источник:твиттер Майкла Бенсона
Василий Ломаченко готовится к следующему поединку против Дэвина Хейни. Боксер сделал смелое заявление в преддверии боя против абсолютного чемпиона мира в легком весе.
20 мая Василий Ломаченко попытается во второй раз стать абсолютным чемпионом мира в легком весе. Поединок против Дэвина Хейни состоится на арене "MGM Grand" в Лас-Вегасе.
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Самоуверенный ответ Ломаченко
Перед поединком украинский боксер с пророссийскими взглядами на религиозную тему сделал смелое заявление. Ломаченко назвал себя "непобедимым" боксером, несмотря на два поражения в профессионалах.
По-моему, я не проиграл ни одного боя в профессиональном боксе. Потому я очень хорошо сплю. Непобедимый? Да. По моему да,
– заявил Ломаченко.
Напомним, что Василий потерпел первое поражение в "грязном" бою против Орландо Салидо, состоявшемся 1 марта 2014 года. Победу по судейским запискам одержал соперник Ломаченко – 116:112, 115:113 в пользу Салидо, и 115:113 в пользу Василия.
Второе поражение в карьере Ломаченко нанес Теофимо Лопес 17 октября 2020 года. Это было как раз в бою за звание абсолютного чемпиона мира. Судьи единогласно отдали победу американцу – 116:112, 119:109 и 117:111.
Ломаченко – Хейни: главное о бое за абсолют
- Боксеры уже провели первую пресс-конференцию и прошедшую без скандалов дуэль взглядов. Провокативным в этом всем была только футболка Василия Ломаченко с изображением разгневанного Иисуса.
- Хейни не поздоровался с Ломаченко перед началом пресс-конференции, не подав украинцу руку.
- Ломаченко же заявил, что это его последний шанс стать абсолютным чемпионом мира в легком весе.
- Во время общения с журналистами Девин вспомнил, как в 2019-м году умолял Лома подраться с ним.
- Сердца украинцев в этом поединке будут на стороне американца. Ломаченко уже чуть ли не каждый день зашкваривается своими скандальными публикациями из УПЦ МП. Поэтому сам отвлек от себя благосклонность земляков.