"Он остается украинцем": промоутер Усик поддержал Ломаченко перед боем из Хейни
Источник:ютуб-канал Bokserorg
Осталось чуть более двух недель до боя Василия Ломаченко против действующего абсолютного чемпиона мира в легком весе Дэвина Хейни. Мыслями перед поединком поделился промоутер Александр Красюк.
Промоутер Александра Усика встал на защиту Василия Ломаченко, который продолжает заквариваться по теме УПЦ МП и московский попов. Однако такие скандальные посты боксера не слишком учитывает Александр Красюк.
К теме Бойкот "любителю московских попов": бой Ломаченко – Хейни не покажут на MEGOGO
Красюк: Неважно, что он делает и что он говорит
Промоутер признался, что в глубине души относится к Ломаченко как к своему земляку, представляющему Украину, несмотря на пророссийские религиозные взгляды Василия.
Сердце Красюка в предстоящем противостоянии с Девином Хейни будет однозначно на стороне Ломаченко. Но промоутер не стал делать смелых прогнозов в сторону украинца. Красюк не уверен, хватит ли сил у Василия, чтобы избить молодого и мотивированного соперника.
С моей стороны это будет звучать как большая поддержка, потому что в глубине души я отношусь к Ломаченко, как к своему земляку. Неважно, что он делает и что он говорит. Он остается украинцем. И я ему желаю победы. Но это очень рискованный поединок для него. Два года назад я бы поставил на Василия с закрытыми глазами, но сейчас я скажу, что у него меньше шансов. Но он воин. Он технический боксер, который может изложить урок Хэйни. Могу сказать, что преимущество на стороне Хэйни – он младше, он мотивирован и он просто больше,
– сказал Красюк.
Отметим, что на фоне провокационных постов Ломаченко его страница в инстаграмме стала недоступной для жителей Украины. Ее можно увидеть только через VPN и то не всегда.
Последний шанс Ломаченко стать абсолютным чемпионом мира
- 20 мая на арене "MGM Grand" в Лас-Вегасе состоится поединок за абсолют между Девином Хейни и Василием Ломаченко.
- Украинский боксер заявлял, что это его последний шанс стать абсолютным чемпионом мира в легком весе.
- Еще раньше боксеры провели пресс-конференцию и дуэль взглядов, прошедшую без скандального поведения со стороны обоих бойцов.
- Внимание было приковано к футболке Ломаченко с изображением разгневанного Иисуса.
- Хейни же не пожал руку Василий ю, когда пришел на общение с журналистами.
- Top Rank оригинально подошла к презентации предстоящего противостояния. Компания обнародовала постер да официальное промо боя Ломаченко – Хейни, где изобразила боксеров в виде шахматных фигур.
- Девин же радуется этому поединку, которого ждал еще с 2019 года.
- Недавно стало известно, что онлайн-сервис MEGOGO не будет транслировать поединок Ломаченко против Хэйни. А большинство украинцев будет болеть по понятным причинам в этом поединке за соперника Василия.