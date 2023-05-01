"Он остается украинцем": промоутер Усик поддержал Ломаченко перед боем из Хейни

Осталось чуть более двух недель до боя Василия Ломаченко против действующего абсолютного чемпиона мира в легком весе Дэвина Хейни. Мыслями перед поединком поделился промоутер Александр Красюк.

Промоутер Александра Усика встал на защиту Василия Ломаченко, который продолжает заквариваться по теме УПЦ МП и московский попов. Однако такие скандальные посты боксера не слишком учитывает Александр Красюк.

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Красюк: Неважно, что он делает и что он говорит

Промоутер признался, что в глубине души относится к Ломаченко как к своему земляку, представляющему Украину, несмотря на пророссийские религиозные взгляды Василия.

Сердце Красюка в предстоящем противостоянии с Девином Хейни будет однозначно на стороне Ломаченко. Но промоутер не стал делать смелых прогнозов в сторону украинца. Красюк не уверен, хватит ли сил у Василия, чтобы избить молодого и мотивированного соперника.

С моей стороны это будет звучать как большая поддержка, потому что в глубине души я отношусь к Ломаченко, как к своему земляку. Неважно, что он делает и что он говорит. Он остается украинцем. И я ему желаю победы. Но это очень рискованный поединок для него. Два года назад я бы поставил на Василия с закрытыми глазами, но сейчас я скажу, что у него меньше шансов. Но он воин. Он технический боксер, который может изложить урок Хэйни. Могу сказать, что преимущество на стороне Хэйни – он младше, он мотивирован и он просто больше,

– сказал Красюк.

Отметим, что на фоне провокационных постов Ломаченко его страница в инстаграмме стала недоступной для жителей Украины. Ее можно увидеть только через VPN и то не всегда.

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