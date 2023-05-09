Хочу жестко его избить и отправить на пенсию, – Хейни пытается запугать Ломаченко

Василий Ломаченко получит еще один шанс стать абсолютным чемпионом мира в легком весе. В преддверии боя его соперник из США Девин Хейни снова выдвинул обвинения в сторону боксера из Украины.

Во второй раз за этот месяц Дэвин Хейни негативно высказывается Василия Ломаченко. В этот раз абсолютный чемпион мира заявил, что ему не нравится Ломаченко, поединка с кем ждал еще с 2019 года. Рассказал он об этом в предстоящем встрече документальном фильме "Blood, Sweat & Tears: Haney vs Lomachenko".

Читайте также Простое решение для людей, любящих свою страну – Ломаченко об отказе от боя с Камбососом

Хейни: Мне не нравится Ломаченко

Боксер из США не перестает воплощать в себе уверенность своей победы в бою против Ломаченко. Хейни заявил, что хочет отправить Василия на пенсию.

Он заставил меня ждать боя с ним четыре года, когда мне было 20 лет. Так что мне не нравится Ломаченко. Хочу жестко его избить и отправить на пенсию. Лома никогда не был андердогом. А на этот раз он сражается с чемпионом, с парнем, который больше, сильнее, быстрее и младше его. Все расписания играют против него,

– заявил Хейни.

Ранее американец обвинял Ломаченко в том, что тот очень тихо ведет себя перед поединком. Вроде бы украинский боксер не хочет заниматься раскруткой поединка и их продажей. Поэтому такая миссия упала только на плечи Хэйни.

Бой Ломаченко – Хейни, в котором Дэвин во второй раз попытается защитить звание абсолютного чемпиона мира в легком весе состоится 20 мая. Боксеры выйдут на ринг арены "MGM Grand" в Лас-Вегасе.

Заметим! Медиасервис MEGOGO не будет транслировать бой Ломаченко – Хейни.

Напомним, что это чемпионское звание Хейни отобрал у австралийца Джорджа Камбососа, победившего дважды. Тогда на месте Девина должен был быть Ломаченко, если бы не полномасштабное вторжение России в Украину. Ведь Василий отказался от боя от тогдашнего абсолютного чемпиона по Австралии и вступил в терроборону родного города.

Александр Красюк, промоутер Александра Усика, не стал делать смелых прогнозов в пользу Ломаченко. Многие считают, что Василию будет сложно противостоять против младшего и мощного соперника.