Ломаченко близький до реваншу

Реванш між Василем Ломаченком та Теофімо Лопесом не за горами. Журналіст The Athletic Ленс Пагмайр написав пост, у якому йдеться, що боксеру вдруге поб'ються один проти одного через 6 місяців.

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Лопес-старший каже, що реванш відбудеться після бою з Камбососом. Арум зустрівся з людьми з Близького Сходу, які можуть прийняти цей поєдинок на початку 2022 року,

– йдеться у повідомленні.

Поєдинок між боксерами швидше за все відбудеться у грудні 2021 року на арені "Madison Square Garden", що у Нью-Йорку (США). Залишилось найголовніше – вмовити самого американського боксера.

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Ломаченко програв Лопесу у жовтні 2020 року. Після бою команда українця намагалась вмовити Теофімо провести реванш, який не був включений у контракт бою. Однак суперник навідріз відмовлявся від другого поєдинку.

У ніч з 26 на 27 червня 33-річний український боксер провів бій проти Масайоші Накатані. Ломаченко продемонстрував солідний рівень боксу. Двобій завершився у 9 раунді нокаутом. Після бою Василь ще раз попросив Теофімо про реванш. Після чого Теофімо Лопес-старший теж заговорив про другий бій його сина з українцем.