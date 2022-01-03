Ломаченко должен был взять украинский флаг, – чемпион Америки раскритиковал украинца

3 января 2022 , 17:48
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Источник:

ютуб-канал Два Боковых / Two Sides

Украинский боксер Олег Довгун, который является действующим чемпионом Северной Америки прокомментировал выход Василия Ломаченко с флагом родного города. Он подчеркнул, что таким образом спортсмен проявил неуважение к болельщикам.

"Ты либо любишь страну, либо нет"

Довгун убежден, что Ломаченко должен был взять на ринг "сине-желтый" флаг в бою с ганцем Ричардом Комми. То, что Василий закутался после победы в флаг Белгорода-Днестровского, может изрядно оттолкнуть поклонников, убежден чемпион NABA.

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"Я считаю, что Ломаченко сделал неправильно. Он боксировал в "Мэдисон-сквер-гарден" и большинство зрителей там были украинцы. Которые живут там и пришли его поддержать. Они пришли с флагами Украины. Ломаченко должен был взять украинский флаг", – подчеркнул Довгун.

Также он намекнул, что Ломаченко не является патриотом страны.

Но, думаю, это должно быть в сердце. Ты либо любишь страну, либо нет. А страна его поддерживала,
 – добавил боксер.

По словам Довгуна, Василий потерял популярность среди украинских поклонников бокса. И добавил, что в следующем поединке желающих отвевать бой с участием Ломаченко будет все меньше.

Отпраздновал победу с флагом родного города

  • Василий Ломаченко победил ганского боксера Ричарда Комми и стал обладателем титула WBO Inter-Continental.
  • После победы Ломаченко появился на ринге с флагом, однако не привычным для последних боев сине-желтым. Флаг, которым укутался украинец напоминал флаг Испании.
  • Оказалось, что Василий праздновал победу с флагом своего родного города – Белгород-Днестровского, что в Одесской области.
  • Такой поступок вызвал неоднозначную реакцию болельщиков.
  • Владимир Кличко был одним из первых, кто негативно отреагировал на эту ситуацию.
  • А вот другой украинский боксер Иван Редкач стал на сторону Ломаченко.
  • Также за Ломаченко вступился и промоутер Усика.
Автор: Дарина Жданович